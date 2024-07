"Si vedrà un’Inter diversa. Nel torneo scorso ci sono stati 10 giocatori che hanno superato i duemila minuti solo in campionato. Gli stessi della Juve, che non aveva le coppe da disputare e quindi non aveva motivo di “ruotare”. E più del Milan, che ha avuto un solo giocatore sopra i 2800 minuti contro i tre di Inzaghi. L’Inter non può permettersi un’andatura simile, la prossima stagione. Per due motivi. Il primo è di natura fisica: per gestire una prima fase Champions più lunga, per arrivare freschi ai turni a eliminazione diretta e a maggior ragione in ottica Mondiale per club, servirà gestire il minutaggio. E dunque “utilizzando” in questo senso anche il campionato", analizza La Gazzetta dello Sport.