TS – Inzaghi vuole una rosa più ampia, l’Inter non può accontentarlo. E dopo Perisic…

Il tecnico nerazzurro vorrebbe aggiungere alternative di livello, ma la strategia del club va in un'altra direzione

Terminata la prima stagione alla guida dell'Inter, Simone Inzaghi sa già cosa serve per migliorare ulteriormente: il tecnico nerazzurro vorrebbe più alternative di livello per evitare di spremere i suoi titolarissimi. Una richiesta che, come scrive Tuttosport, difficilmente potrà essere accontentata: "Una rosa che ha bisogno di allargarsi invece di restringersi. Servono più alternative sul campo nel futuro dell'Inter. Lo dimostra un dato sull'utilizzo dei giocatori nerazzurri nella stagione conclusa il 22 maggio scorso. Ben nove giocatori di movimento sono stati impiegati da Simone Inzaghi per più di 3.000 minuti, prendendo in considerazione tutte le competizioni. Due di loro addirittura per più di 4.000: Skriniar e Brozovic. Gli altri sono Bastoni, De Vrij , Barella, Calhanoglu, Perisic, Lautaro e Dzeko".

"L'Inter ha bisogno di più alternative per affrontare ogni competizione senza cali fatali, come successo tra febbraio e marzo. Non a caso Inzaghi ha lanciato un messaggio chiaro al termine dell'ultima giornata di campionato: «Dobbiamo tenere tutti i giocatori migliori e aggiungere qualcosa». Purtroppo le due settimane successive hanno dimostrato che difficilmente l'appello dell'allenatore piacentino potrà essere accolto. Dopo Perisic passato al Tottenham a parametro zero, un altro over 3.000 minuti è destinato a salutare. Uno tra Skriniar, Bastoni, Barella o Lautaro sarà ceduto a causa della necessità di incamerare almeno 60 milioni sul mercato in uscita, per il secondo anno consecutivo dopo le partenze di Lukaku e Hakimi che hanno depotenziato la squadra Campione d'Italia 2020-21 incanalandola verso l'abdicazione tricolore. Per ora le alternative di livello stanno diminuendo, anziché aumentare. E i nuovi arrivi al massimo potranno riportare la situazione al punto di partenza".