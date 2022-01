Inter-Milan, attenzione di Inzaghi dedicata a un giocatore in particolare: la strategia

A cinque giorni dal derby, Simone Inzaghi e il suo staff sono al lavoro per studiare e limitare la squadra rossonera

A cinque giorni dal derby, Simone Inzaghi e il suo staff sono al lavoro per studiare e limitare la squadra di Stefano Pioli. Il focus è su un giocatore in particolare, Rafael Leao. Il portoghese è imprevedibile, veloce, capace di scombinare i piani a gara in corso. "Inzaghi e il suo staff tengono in grande considerazione tutto l’impianto di gioco rossonero, pieno di individualità decisive in ogni settore del campo, da Theo Hernandez a Kessie fino ad arrivare a Ibrahimovic. Ma un giocatore più degli altri è in grado di scombinare i piani altrui e risponde al nome di Leao", si legge sulla Gazzetta dello Sport.