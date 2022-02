Inzaghi a Sky: “Coppa Italia un obiettivo, cos’avevo chiesto dopo il derby”

A Sky Sport, Simone Inzaghi ha commentato così la vittoria per 2-0 in Coppa Italia contro la Roma

A Sky Sport, Simone Inzaghi ha commentato così la vittoria per 2-0 in Coppa Italia contro la Roma: “Sono stati molto bravi i ragazzi, non era assolutamente semplice, la Roma ha valore. Avevo chiesto di tenere il campo così, volevamo la semifinale che andrà a farci fare altre due gare, ma la Coppa Italia è un obiettivo importante, ci teniamo tanto. Le prestazioni sono importanti. Milan, Roma, Napoli e Liverpool dopo la sosta sono tutte da affrontare, una per volta. Volevamo la semifinale, ho fatto i complimenti alla squadra”.