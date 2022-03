Inzaghi a Inter TV: “Dovremo essere bravi a recuperare le forze: il domani si chiama Torino”

Le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV

L'Inter batte il Liverpool ma la vittoria non basta per continuare il percorso in Champions League. Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria ad Anfield: "Abbiamo fatto una grande partita, c'è del rammarico per la gara di andata. Dovremo essere bravi a recuperare forze ed energie, ci aspettano partite impegnative.Abbiamo fatto il massimo contro una delle squadre più forti di Europa. Ce la siamo giocata ad armi pari contro questa grandissima squadra, Guardiamo al domani che si chiama Torino, ci aspetta una partita impegnativa. Lautaro? Bellissimo gol ma si era già sbloccato in campionato. deve continuare così come tutti gli attaccanti che abbiamo, che stanno facendo bene".