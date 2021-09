Inzaghi: “Stanno segnando tutti e tutti sono coinvolti. Il messaggio dell’Inter…”

Le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV dopo i tre punti conquistati a Firenze: "La squadra è stata brava a non disunirsi. La Fiorentina è una squadra complicata sul suo campo. Nel secondo tempo siamo entrati molto bene e abbiamo meritato la vittoria. Cooperativa del gol? Sono contento. Stanno segnando tutti i ragazzi, sono tutti coinvolti, si impegnano tutti. Ho la fortuna di avere un bel gruppo. Sabato ce ne sarà un'altra impegnativa, dovremo essere bravi a recuperare perché stiamo spendendo tantissimo. Le parole di Pioli? Sono d'accordo. Più riusciamo ad aumentare il minutaggio, meglio è. Fischiare il meno possibile. Che messaggio manda l'Inter? Stiamo bene, abbiamo voglia, abbiamo vinto 4 partite e ne abbiamo pareggiata una. Vogliamo continuare così sapendo che tutte le partite sono complicate. Giocare qui a Firenze non sarà semplice per nessuno".