Inzaghi: “Buona partita, dovevamo essere più lucidi. Real? Davanti al nostro pubblico…”

Le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio con la Sampdoria a Marassi: "Nel secondo tempo dopo aver preso il 2-2 abbiamo creato tanto, abbiamo avuto tre occasioni dove dovevamo essere più lucidi. Andiamo a casa con un pareggio che ci lascia l'amaro in bocca ma adesso non possiamo pensarci perché abbiamo una partita importante. La squadra - devo essere sincero - ha fatto una buona partita, normale che una squadra come la nostra con due gol di vantaggio deve portare a casa il risultato. Sono stati due gol occasionali: una deviazione sfortunatissima e un tiro al volo di Augello. Ho avuto solo ieri i giocatori a disposizione, prima ne avevo solo 7. Solo ieri siamo riusciti a fare una rifinitura quasi al completo. Ho dovuto fare gli ultimi due cambi quando mancavano 20 minuti e purtroppo con l'infortunio di Sensi abbiamo giocato in dieci. C'è una partita fantastica da giocare davanti al nostro pubblico. Incontriamo subito una grandissima squadra, cercheremo di preparare la partita in questi due giorni e mezzo nel migliore dei modi".