Inzaghi a Inter TV: “Avevo chiesto ai ragazzi di soffrire insieme, bravissimi. Quelli che…”

Simone Inzaghi ha analizzato la prestazione dei nerazzurri contro il Sassuolo ai microfoni di Inter TV: "I ragazzi hanno avuto una grandissima voglia di vincere questa partita che ha superato le nostre stanchezze fisiche e mentali. Contro il Barcellona abbiamo giocato 100 minuti e speso tanto. Abbiamo fatto una partita solida da squadra, contro un avversario scomodo di suo. Il Sassuolo è una squadra che darà filo da torcere a tante altre squadre, non solo a noi. Preparata con corsa aggressività, determinazione, spirito di sacrificio. Una squadra che ha alternato momenti di presa alta presa bassa, come avevo chiesto. Abbiamo sofferto tutti insieme. Quelli che sono entrati ci hanno dato la verve che ci serviva".

"C'era tantissima voglia di fare la nostra vittoria. Troveremo una squadra forte in un campo importante. Dovremo fare la nostra gara di personalità e provare ad andare a vincere. Siamo scesi in campo da squadra, quello che c'era mancato nelle rimonte che abbiamo subito. A parte l'ultima partita contro la Roma in cui avremmo meritato di più. Avevo chiesto ai ragazzi di soffrire insieme da squadra, i ragazzi sono stati bravissimi. Dzeko e Mkhitaryan? Penso all'ingresso di Mkhitaryan, ma anche di Darmian e Skriniar, di tutti. Abbiamo tante partite, quelli che entrano devono fare la differenza", ha concluso il mister