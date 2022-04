Inzaghi a Inter TV: “Perdiamo una partita che fa male nel nostro percorso. Dovremo…”

Le parole del tecnico nerazzurro a Inter TV

Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Inter TV la prestazione della sua squadra contro il Bologna: "Abbiamo provato fino all'ultimo a vincerla. Dopo l'1-0 dovevamo fare il secondo, abbiamo subito l'1-1 che si poteva evitare. Al secondo tempo siamo arrivati abbastanza bene, abbiamo avuto occasioni ma non siamo riusciti a fare gol. Dopo il gol abbiamo perso le distanze e ci siamo innervositi. Perdiamo un partita che fa male nel nostro percorso. Mancato un po' di cinismo? Sì, purtroppo abbiamo creato tanto e non siamo riusciti a fare il secondo gol. Siamo stati frenetici, avremmo potuto giocare meglio. Sappiamo che ci aspetta questa gara contro l'Udinese: anche loro sono in salute come lo era il Bologna. Dovremo cercare di farci trovare pronti".