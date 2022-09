Inzaghi a Inter TV: “Mezz’ora fatale, passaggi a vuoto che non ci possiamo permettere”

Simone Inzaghi ha analizzato la sconfitta nel derby. Il tecnico nerazzurro ha ribadito ai microfoni di Inter TV: "Su cosa dobbiamo lavorare? Sugli aspetti di questa partita, su quella mezz'ora di black out dove abbiamo concesso tre gol al Milan troppi facili. Abbiamo fatto due ottimi gol, per noi è stato più difficile anche se abbiamo creato tanto. Questi momenti che abbiamo vanno analizzati. Quella mezz'ora c'è stata fatale. Momenti chiave? Dovevamo essere più bravi a indirizzarli a nostro favore. Contro avversai di valore abbiamo avuto troppi passaggi a vuoto che non possiamo permetterci. Bayern Monaco? Sarà una partita difficilissima che cercheremo di preparare nel migliore dei modi contro una delle squadre più forti d'Europa. Ma siamo l'Inter e ce la giocheremo".