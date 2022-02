Inzaghi a Inter TV: “Fatto una grandissima gara, la squadra avrebbe meritato altro”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la sconfitta in Champions League

Simone Inzaghi ha analizzato la prestazione dell'Inter dopo la sconfitta in Champions League contro il Liverpool: "Ho fatto i complimenti alla squadra perché abbiamo fatto una grandissima gara, non siamo stati premiati dal risultato. La squadra avrebbe meritato altro. Dobbiamo essere orgogliosi. Il risultato è nella nostra testa ma è stata una bella serata comunque. Penso che abbiamo giocato contro una delle squadre più forti d'Europa. Ce la siamo giocata ad armi pari. Non siamo riusciti a girarla dalla nostra parte nei dettagli. Il loro tiro entra, il nostro finisce sulla traversa. Ci deve servire per uscirne ancora più forti. Sassuolo? Squadra che gioca bene a calcio, dovremo prepararci in pochi giorni".