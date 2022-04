Inzaghi a Inter TV: “La vittoria della lucidità, dobbiamo essere bravi. Siamo rimasti…”

Le parole del tecnico nerazzurro a Inter TV

Simone Inzaghi ha analizzato la prestazione dei nerazzurri, che hanno conquistato tre punti importantissimi contro lo Spezia. Le sue parole a Inter TV: "La vittoria della lucidità. Siamo rimasti lucidi contro una squadra in salute, in uno stadio che li trascinava e li spingeva. Anche dopo il gol del 2-1. Siamo stati molto lucidi, abbiamo portato a casa una vittoria molto importante. Pubblico numeroso al derby? Sarà bellissimo, le prossime partite saranno davanti ai nostri tifosi. Sappiamo che verranno in tantissimi ad incitarci in quelle che sono due tappe importanti per il nostro cammino. Inter squadra esperta? La squadra ha fatto le ultime tre partite, tre vittorie, tre partite diverse fra di loro. Siamo rimasti concentrati, aggressivi e concentrati. Dobbiamo continuare, sappiamo che è una tappa intermedia. Ne mancano ancora sei più la Coppa Italia, dobbiamo essere bravi. Panchina segna? Deve essere un fattore decisivo e lo è stato. I ragazzi si stanno facendo trovare pronti".