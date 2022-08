Inzaghi a Inter TV: “Sono molto soddisfatto. San Siro? Nei primi minuti contratti perché…”

L'Inter di Simone Inzaghi ritrova i suoi tifosi a San Siro con il risultato più bello, una vittoria rotonda e convincente. Le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV: "Partita seria e organizzata contro un avversario in salute. Cercheremo di preparare al meglio la partita che ci aspetta venerdì. Coppie d'attacco? Devono giocare sempre tra di loro. Stasera i ragazzi sono stati bravissimi, prima Lautaro e Lukaku e poi Dzeko e Correa. Sono molto soddisfatto. Poi di volta in volta dovrò scegliere l'11 migliore per iniziare e lo farò nel migliore dei modi. San Siro pieno e caloroso? Bellissimo. Forse per quello nei primi 20 minuti eravamo un po' contratti, sentivamo l'atmosfera. Volevamo regalare loro una bellissima partita ed è importante perché vogliamo dargli soddisfazioni".