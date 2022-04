Inzaghi a Inter TV: “Ho avuto ottime risposte, ma due vittorie non bastano. Correa? Paura…”

Le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Verona

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Verona: "Tornata la mia Inter? Penso di sì. Avevamo bisogno di una partita importante come quella di Torino in uno scontro diretto, contro una squadra forte. Abbiamo avuto qualche giorno in più per prepararla, sapevamo chi incontravamo. I ragazzi sono stati bravissimi ad approcciarla bene, nel secondo tempo abbiamo controllato rischiando poco. Sapevamo che non vincendo oggi avremmo annullato quella grande prova contro una squadra molto forte, c'eravamo preparati nel migliore dei modi, i ragazzi sono stati molto bravi. Centrocampo? Fare qualche nome non sarebbe opportuno, chi ha giocato dall'inizio e chi è subentrato. Mi viene in mente D'Ambrosio, secondo tempo importante. Bastoni, Gosens, Vidal, tutti. Ho avuto ottime risposte, dobbiamo continuare così perché due vittorie non bastano. Recupero di Correa per il finale di stagione? Giocatore importante, sta facendo bene come i suoi compagni. Ha bisogno del campo, ha preso una ginocchiata. Avevo paura corresse male e si infortunasse, l'ho sostituito".