Inzaghi a Inter TV: “Vidal ci ha rimesso una caviglia sul 3-0. Qualità e umiltà, giusto…”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la serata magica di San Siro

Simone Inzaghi ha commentato la vittoria contro il Milan e l'accesso alla finale di Coppa Italia. Ecco le parole del tecnico nerazzurro a Inter TV: "Abbiamo fatto una partita importante, di intelligenza e di qualità. Giusto goderci la vittoria con questi magnifici tifosi, che ci hanno supportato. Ma per alzare un trofeo manca ancora una partita. I primi due derby di campionato li abbiamo giocati bene e non siamo stati premiati dal risultato. Stasera abbiamo fatto una partita sopra le righe, di grande importanza. Volevamo questa finale. Bilancio della stagione? Un bilancio che bisogna aspettare a fare. Stiamo lavorando bene insieme allo staff e alla società. Un lavoro lungo che parte dall'8 luglio. Mi sembra prematuro fare altri discorsi. Le caratteristiche di questa Inter? Qualità e umiltà. Quando c'era bisogno abbiamo messo qualità e quando c'era bisogno siamo stati umili. I cinque subentrati sono entrati nel migliore dei modi. Vidal - sul 3-0 per noi - probabilmente ci ha rimesso una caviglia per non far ripartite il Milan. Lautaro? Per un attaccante ci sono dei momenti. Lauti come gli altri stanno facendo un grandissimo lavoro: a loro chiedo di partecipare anche alla fase di non possesso. Oggi era fresco e lucido. Volevamo questa finale. Tra venti giorni andremo a giocarcela nel migliore dei modi".