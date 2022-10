Inzaghi a Inter TV: “Partita seria, Lukaku uomo importante. Girone incredibile, giusto…”

"Era una partita in cui avevamo tutto da perdere, si dava per scontata. In CL tutte le partite sono da affrontare nel migliore dei modi. Un plauso ai nostri ragazzi, hanno fatto una grande gara. La squadra ha interpretato i momenti della gara nel migliore dei modi. Quando c'era da attaccare lo abbiamo fatto e anche quando c'era da difendere Lukaku? Uomo importante che c'è mancato tanto. Adesso sono contento per lui e anche per Gaglia, che era fuori. Adesso aspettiamo Brozo, che manca poco. Quando hai tutti disponibili devi essere bravo nelle scelte", ha concluso il mister soddisfatto.