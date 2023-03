CdS – Inzaghi, l’ipotesi divorzio e i silenzi di Marotta: “Simone ferito, si è sentito…”

“Alcune critiche feroci, dopo gli ultimi ko con Bologna e La Spezia, lo hanno ferito. «So da dove vengono e perché, lavoro da troppi anni nel calcio». La stessa distanza assunta da Marotta, in silenzio dentro la tempesta (è tornato a parlare dopo l’eliminazione del Porto...) e orientato a considerare l’ipotesi del divorzio a giugno con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, equivaleva a un segnale. Simone si è sentito scaricato o quasi, come succede a qualsiasi allenatore messo in discussione all’interno del club. Così è stato naturale girarsi indietro, riavvolgere il nastro, sottolineare alcuni passaggi di cronaca, relativi al suo arrivo all’Inter, troppe volte dimenticati. Come l’autogol di Radu a Bologna, pesantissimo in chiave sorpasso scudetto da parte del Milan.

Cosa gli aveva chiesto Marotta

Marotta, consegnandogli la panchina, non gli aveva chiesto di vincere il campionato, ma di garantire un piazzamento tra le prime quattro e cercare l’ingresso agli ottavi Champions, fondamentale per riassestare i conti, come ha ricordato Inzaghi nella pancia del Do Dragao. Era quasi mezzanotte, ultimo giro di interviste e la platea ha ascoltato il suo ruggito. Destinazione via della Liberazione. «Quando sono arrivato all’Inter mi è stata chiesta la Champions in campionato e di arrivare agli ottavi, perché l’unico scudetto vinto negli ultimi dodici anni aveva creato problemi economici. Mi sembra di esserci riuscito e adesso abbiamo migliorato il cammino europeo. Guardo il mio percorso. Devo ringraziare lo staff e i giocatori, ho dei grandi uomini dentro lo spogliatoio. Mi hanno permesso in diciotto mesi di portare a casa tre titoli»”, si legge sul quotidiano.