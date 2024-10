"Sabato eravamo in campo a Udine, abbiamo dovuto preparare una partita molto importante, sarà così tutto l'anno. Ho la fortuna di avere un'ottima rosa. Devo fare le scelte migliori per il bene dell'Inter. Sapevamo quale sarebbe stato il percorso. Abbiamo 11 partite, dobbiamo trovare la continuità che è molto importante per noi. Torino? Sappiamo che sarà un partita non semplice, dovremo essere bravi a prepararla nel migliore dei modi", ha concluso Inzaghi.