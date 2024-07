La nuova stagione non è ancora iniziata ma Simone Inzaghi è già carico a pallettoni e pronto a prendersi cura dei suoi ragazzi. Tanto che, come riferisce la Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi l'allenatore nerazzurro non ha fatto mancare il suo supporto ai calciatori eliminati da Euro 2024:

"Il grosso della squadra arriverà per blocchi: Piotr Zielinski si unirà al gruppo qualche giorno dopo il via e poi. Dal 20 luglio, sarà il turno degli azzurri usciti agli ottavi dell’Europeo: Barella, Bastoni, Dimarco, Darmian e Frattesi. Le ferite per il flop in Nazionale bruciano, Inzaghi ha già iniziato a curarle: durante le scorse settimane non sono mancati messaggi e chiamate per i suoi fedelissimi".