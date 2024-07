Il tecnico si ritrova col suo staff per preparare le sedute e a volte si fermano fino a mezzanotte. Rito scaramantico per il tecnico

L'Inter si appresta a iniziare la stagione più lunga di sempre. Tante competizioni da affrontare al massimo, tante partite. Inzaghi dovrà utilizzare al meglio tutto il gruppo, per questo verrà fatto un lavoro specifico per chi giocherà meno.

"La preparazione toccherà soprattutto le riserve. Durante l’anno lo staff di Inzaghi, con Fabio Ripert e Claudio Spicciariello, si dedicherà anche a chi giocherà di meno per ridurre i carichi di lavoro dei titolari e tenere tutti in forma. Al momento il programma verte su due doppie sedute e una di scarico. Prima di sfidare il Genoa al debutto in A, l’Inter sfiderà Las Palmas, Pisa, Al-Ittihad e Chelsea. L'ultimo test in programma a Londra l'11 agosto", ricorda La Gazzetta dello Sport.