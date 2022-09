Inzaghi a SM: “Speravo di avere più punti in campionato. Il momento di Onana…”

Simone Inzaghi ha parlato anche a Sportmediaset verso Inter-Bayern Monaco di domani. Ecco le dichiarazioni in vista dell'esordio dei nerazzurri in Champions League:

“Assolutamente, per quanto riguarda i punti. Poi vedendo la classifica le squadre sono in pochi punti, si va più piano rispetto allo scorso anno, volevo averne qualcuno in più. Con Lazio e Milan abbiamo perso, ma potevamo e dovevamo fare di più”.

“Tutte le componenti sono giuste. La squadra analizzando il derby ha avuto momenti positivi, poi 25 minuti a vuoto, abbiamo pagato troppo. Una squadra come la nostra non dovrebbe farlo”.

“Domani sappiamo la difficoltà della gara, l’avversario, ma è un’opportunità in casa nostra. Loro sono tra le 3 favorite a vincere la Champions. Dovremo mettere in campo corsa, aggressività e determinazione per far sì che la partita rimanga aperta fino all’ultimo”.