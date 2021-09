Inter-Real, Inzaghi pensa a una mossa a sorpresa: a farne le spese potrebbe essere Calhanoglu

Nella gara di domani sera a San Siro tra Inter e Real Madrid, Simone Inzaghi potrebbe optare per una mossa a sorpresa a centrocampo

"Arturo ha molto da farsi perdonare. E potrebbe provarci addirittura dal 1' se Inzaghi, oltre a puntare sulla sua voglia di riscatto, non vorrà rischiare lo stanco Calhanoglu. Altrimenti il cileno entrerà a gara in corsa, come sempre fatto in questa stagione in cui - avendo risolto i problemi fisici che lo avevano condizionato l'anno scorso - ha sempre saputo incidere".