Sky – Inter, Inzaghi non in discussione: club con lui. Ecco la via per uscire dal momento

Inter al lavoro ad Appiano Gentile con vista sulla ripresa del campionato contro la Roma. Da Sky Sport arrivano importanti dettagli sul vertice andato in scena ieri e non solo per superare il momento di difficoltà.

“È il momento di approfondire quanto accaduto ieri, post incontri tra Inzaghi e Zhang, tra l’allenatore e i dirigenti. La società sta con l’allenatore, la linea è questa, Inzaghi non è in discussione nonostante il rendimento che non soddisfa. Tutti si aspettano una reazione dopo la sosta per le nazionali. Una delle vie per uscirne è quella dello scudetto di Conte, che partì in modo simile, poi trovò le correzioni giuste e vinse il titolo. Quello è l’esempio da seguire. Se ne vuole uscire tutti insieme, questa è la via”, ha detto Barzaghi in onda.