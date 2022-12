Inter, Inzaghi testa una nuova creatura. Verso Napoli con un altro assetto e un jolly in più

Inzaghi non avrà Onana e Lukaku, rimasti ad Appiano ad allenarsi. Vista la mancanza di attaccanti il tecnico porta avanti un'idea nuova

Oggi alle ore 18 scende di nuovo in campo l'Inter in amichevole contro il Betis. Inzaghi non avrà Onana e Lukaku, rimasti ad Appiano ad allenarsi. Vista la mancanza di attaccanti il tecnico porta avanti un'idea nuova.