Inter, per Inzaghi inizio in salita: rosa al completo solo ad agosto

Il nuovo tecnico dell'Inter inizierà con la rosa ridotta e dovrà aspettare che ritornino tutti i nazionali impegnati in Europeo e Coppa America

"La squadra infatti partirà per gli Stati Uniti il 21 luglio e il 25 a Orlando affronterà l'Arsenal, mentre il 28 è in programma una delle due finali contro una tra Everton e i colombiani del Millionarios. In agosto si tornerà a lavorare ad Appiano, con blitz in giornata - partenza al mattino, rientro nella notte dopo la partita - per qualche amichevole in Europa. Il tutto per essere pronti a difendere lo scudetto dal 21-22 agosto, quando riprenderà il campionato", aggiunge il portale sportivo.