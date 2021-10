Inzaghi su Perisic: “Me lo tengo stretto, risorsa duttile. A Roma gli ho chiesto…”

Il tecnico nerazzurro ha elogiato le qualità di Perisic compresa la sua disponibilità al sacrificio

Ivan Perisic sta decisamente brillando sotto la guida di Simone Inzaghi. Il momento positivo del giocatore croato non è passato inosservato quando, contro la Lazio, ha risposto bene anche in un ruolo non suo (quello di punta). Alla domanda di Fcinter1908, nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus, il tecnico ha elogiato il giocatore: "Penso che sia una grandissima risorsa per noi, giocatore completo e duttile. Sabato gli ho chiesto un sacrificio a Roma dove anche da punta ha fatto del suo meglio. E' una risorsa che mi tengo stretto visto che ha vinto tanto ed ha esperienza internazionale".