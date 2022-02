Obiettivo scudetto? Inzaghi e Pioli, parole a confronto: il sassolino e “la casa”

I due allenatori sono stati chiamati a rispondere sugli obiettivi stagionali in un momento della stagione nel quale è ancora tutto possibile

E lui ha risposto così, quasi togliendosi un sassolino dalla scarpa. Perché a inizio stagione, quando Conte era partito, Lukaku e Hakimi avevano salutato, non c'era tutta questa fiducia nell'Inter campione d'Italia. Anzi, la favorita era esattamente la Juventus. Ma Inzaghi anche in mezzo alle difficoltà è riuscito poi a recuperare il terreno perduto e a piazzarsi lì, a ridosso del primo posto. L'obiettivo allora non era dover vincere lo scudetto. Ma piazzarsi in Champions, quindi si poteva arrivare anche quarti. E poi avrebbe dovuto riportare l'Inter agli ottavi e vincere la Supercoppa. Due missioni sono già state compiute. E se si può di nuovo provare a vincere il titolo i meriti sono suoi e della squadra, di quelli che sono rimasti, perché andare via era la cosa più semplice di fronte ai numeri della crisi. Quindi se gli chiedono se è soddisfatto o meno la risposta è questa: