Ecco perché anche Inzaghi ha preferito Lukaku a Dybala. “Non ha esitato un attimo a…”

"Quando Brian De Palma dirigeva quel capolavoro di “The Untouchables”, gli Intoccabili, altri due capolavori non erano neppure nati. Era il 1987, bastava attendere qualche anno ancora. Chi fa Sean Connery, oggi nell’Inter? Chi Kevin Costner? Eccoli qui: Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Intoccabili per curriculum: basta rileggere i dati delle due stagioni vissute insieme". Apre così l'articolo della Gazzetta dello Sport in merito allo status di intoccabili che hanno Lautaro e Lukaku nell'Inter di Simone Inzaghi. In attacco, infatti, la gerarchia è ben definita, con Dzeko e Correa che partono inizialmente come alternative di lusso. "C’è tanto gap tra la prima fila e il resto del mondo che parla di gol. E si è visto anche in queste amichevoli estive, il riferimento è soprattutto a quel che è stato a Lens una settimana fa. La Lu-La è piena e Inzaghi deve augurarsi che sia piena come quella di metà luglio. È stata chiamata la Superluna, fenomeno non frequentissimo. SuperLu-La è da queste parti invece un obbligo. Chi sta dietro deve dimostrare di saper fermare il tempo e tornare a quello del girone d’andata scorso (Dzeko). Oppure, deve far vedere quel che non ha mai mostrato all’Inter e probabilmente in carriera, ovvero una continuità di rendimento pari alla qualità delle giocate (Correa)", spiega il quotidiano.