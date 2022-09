Inter, Inzaghi progetta altro turnover. Tornano Handanovic e Calhanoglu, dubbio in attacco

"La trasferta di Plzen non ha lasciato segni dal punto di vista fisico: è la notizia migliore per Inzaghi, che domenica a Udine avrà tutti gli effettivi a disposizione ad eccezione di Lukaku, che pure ieri ha continuato in un lavoro differenziato. Tutto ok anche per Barella: il fallo da killer di Bucha non ha causato problemi. Per domenica Inzaghi progetta altro turnover, nonostante sia l’ultima partita in programma prima della sosta. In porta toccherà nuovamente ad Handanovic, continuando così nell’alternanza tra i pali. A centrocampo avrà nuovamente spazio Calhanoglu al posto di Mkhitaryan, Darmian ha un posto prenotato in fascia. Solito dubbio in attacco sul partner di Lautaro", riporta La Gazzetta dello Sport.