Sky – Inter, novità con il Napoli? Inzaghi sta lavorando a un progetto tattico

Simone Inzaghi studia l'Inter migliore che dovrà scendere in campo contro il Napoli a San Siro il 4 gennaio e che dovrà provare a vincere per riaprire un campionato virtualmente già chiuso. Al momento, però, le scelte in attacco, per l'allenatore nerazzurro, sono pressoché obbligate: Correa lavora ancora a parte e tornerà in gruppo solo dopo Natale, mentre Lautaro Martinez, impegnato ora nei festeggiamenti per la vittoria del Mondiale con la sua Argentina, tornerà a Milano solo qualche giorno prima del match, dato che poi si godrà qualche giorno di vacanza.