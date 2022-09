Sky – Inzaghi deve dimostrare di avere in pugno l’Inter. Dubbio Asllani perché…

Le indicazioni in arrivo da Appiano Gentile verso Inter -Roma. In particolare, le riporta Sky Sport direttamente dalla Pinetina, prima della conferenza stampa di Simone Inzaghi in programma oggi. Ecco quanto evidenziato dall'inviato Matteo Barzaghi sul momento dei nerazzurri: "Dopo questa sosta post ko di Udine, Inzaghi ha potuto ripensare all’ultima partita. L’Inter ha perso male con Udinese, Milan e Lazio, tutte e tre le volte con 3 gol. Inzaghi deve dare un segnale di ripartenza, di avere in pugno la squadra, con le sue idee. Deve rifar vedere il vero Inzaghi e deve cominciare bene un periodo complicato, in settimana arriva il Barcellona e non ci si fermerà più fino al Mondiale.

In teoria gioca Asllani al posto di Brozovic, ma rimane in ballottaggio. Barella unico sicuro del posto, Asllani, Calhanoglu e Mkhitaryan si giocano gli altri due. La riflessione di Inzaghi non sarà tanto tattica, quanto se dar fiducia subito ad Asllani - che finora ha giocato solo 30 minuti in totale - in una sfida importante o fargli giocare uno spezzone e puntare su di lui in un’altra sfida. Sarà una tematica da affrontare anche in conferenza con Inzaghi. Inzaghi affronta la partita senza due giocatori perno come Brozovic e Lukaku", si legge.