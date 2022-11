Inzaghi: “Tranne il Napoli tutti in pochi punti. Brozovic rientrerà per gradi”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro l'Atalanta: "Sappiamo che in campionato dobbiamo cercare di migliorare il nostro percorso soprattuto in queste partite. Oggi troviamo un avversario tosto, che viene da due sconfitte, sarà una partita da affrontare nel migliore dei modi. Il Napoli? Tutte quante eccetto il Napoli, abbbiamo avuto un percorso simile, siamo tutte in 2-3 punti. Il Napoli sta facendo qualcosa di incredibile: le altre, comprese l'Inter, hanno avuto dei tentennamenti. Mancano più di 20 partite, c'è ancora spazio e tempo. Calhanoglu? Ha fatto bene, ha fatto quello che doveva fare in un momento complicato per noi, con tantissime gare e una Champions da conquistare. Adesso Brozovic sta meglio, ho pensato se fosse il momento di ripresentarlo dall'inizio, ma abbiamo visto che tanti giocatori che hanno infortuni lunghi bisogna farli rientrare per gradi e così sarà per lui. Sappiamo quanto è importante per noi. Oggi farà un po' di partita, poi andrà al Mondiale. Quando tornerà ricomincerà a giocare".