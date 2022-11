Inter, Inzaghi: “Rispettiamo il Porto, ma vogliamo regalare un sogno ai nostri tifosi”

"Per il secondo anno di fila giocheremo gli ottavi di finale: finalmente l'Inter è tornata ad affrontare partite così importanti in Europa con continuità. Saranno due gare bellissime, in due stadi pieni e davanti a un pubblico speciale, degno di una competizione così importante. Rispettiamo il Porto: si tratta di una squadra che fa bene in Champions League da anni. L'allenatore è Sérgio Conceição, mio compagno di squadra alla Lazio per anni, lo conosco molto bene.