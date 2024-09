Il calcio in Italia è lo sport di gran lunga più seguito e per molti rappresenta quasi una religione. Il campionato italiano presenta club che hanno fatto la storia del calcio mondiale, qui sono nati alcuni dei migliori calciatori della storia. Tradizionalmente, l'Italia è stata a lungo all'avanguardia nell'innovazione tattica e nell'eccellenza degli allenatori. FourFourTwo ha stilato la lista dei 32 tecnici italiani migliori di sempre. Nella classifica presente l'attuale allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi. In nerazzurro il tecnico ha fin qui vinto due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e soprattutto lo scudetto della seconda stella.