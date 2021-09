Sampdoria-Inter, Inzaghi valuta il cambio di formazione più sorprendente

Simone Inzaghi sta allenando un gruppo dimezzato e deve valutare la condizione dei giocatori che torneranno dagli impegni con le Nazionali

Le Nazionali impongono una riflessione in casa Inter. Simone Inzaghi sta allenando un gruppo dimezzato e deve valutare la condizione dei giocatori che torneranno dagli impegni europei e sudamericani. Per questo, anche in vista di Inter-Real Madrid, è possibile un discreto turnover contro la Sampdoria.