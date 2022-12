Inter, Inzaghi prepara la ‘vecchia’ Inter. Calhanoglu mezzala, ma Asllani non si arrende

Nella formazione schierata ieri da Inzaghi nell'amichevole a Malta si sono viste tracce dell'Inter che sarà. Calhanoglu è tornato a fare la mezzala, probabilmente in previsione del ritorno di Brozovic in regia, e come play ha giocato il giovane Asllani.

"Il suo 2-0 è un gentile omaggio del portiere avversario Zarkov, ma la presenza in mezzo del talentino albanese è stata costante. Anche lui non ha certezze sulla data di rientro di Brozovic, ma non si arrenderà facilmente al lungo oblìo in panchina", spiega La Gazzetta dello Sport.