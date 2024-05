Con il pareggio a Verona si chiude la stagione dell'Inter. Ecco come l'ha commentata Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV: "Chiudiamo stasera una stagione fantastica da condividere con tutta la famiglia Inter. Penso alla nostra società, ai calciatori, allo staff e a questi magnifici tifosi che ci hanno supportato sempre. Le feste che ci hanno tributato sono state fantastiche. Premio come miglior allenatore? Lo voglio condividere con il mio staff. Siamo tante persone, sono anni che cerchiamo di far andare le cose nel migliore dei modi. Lo condivido con loro senza dimenticare la società, i calciatori e i tifosi".

"Voto ai miei ragazzi? Sono stati strepitosi, dico bravissimi. Abbiamo fatto un cammino entusiasmante vincendo con 5 giornate di anticipo del campionato. Si conclude oggi il lavoro iniziato il 13 luglio, un percorso grandioso. 23 giocatori che vorrei tutti quanti con me. Chi per più minuti e chi per meno mi hanno dato tutti un contributo grandissimo. Non voglio fare nomi. Chiudiamo con 38 partite, 29 vittorie. Volevamo fare la trentesima oggi, ma non ci siamo riusciti. I miei figli sono la mia forza. Dovrei cercare di lasciare il lavoro fuori ma ho sempre avuto un grandissimo supporto da mia moglie, dai miei figli e dai miei genitori", ha concluso il mister.