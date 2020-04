Stop Serie A? Ipotesi media punti: ecco come cambia la classifica. L’Inter sarebbe…

Come vi abbiamo riportato, in queste ore la UEFA ha dettato le linee guida alle varie federazioni per la qualificazione alle coppe europee dei club per la stagione 2020-21 nel caso in cui, causa coronavirus, non fosse possibile chiudere la stagione in corso. Come riportato da Calcio e Finanza, fra le altre ipotesi, oltre ovviamente alla scelta di mantenere la classifica al momento attuale, ci sarebbe quella di considerare la media punti accumulata dalle varie squadre, considerato il fatto che non tutti sono riusciti a completare lo stesso numero di partite.

Ecco, eventualmente, come cambierebbe la classifica di Serie A. L’Inter, con una media punti di 2,16 punti a partita, resterebbe al terzo posto. Di seguito, la classifica completa:

Juventus media 2,42 punti (=)

Lazio 2,38 punti (=)

Inter 2,16 punti (=)

Atalanta 1,92 punti (=)

Roma 1,73 punti (=)

Napoli 1,50 punti (=)

Verona 1,4 punti (+1)

Parma 1,4 punti (+1)

Milan 1,38 punti (-2)

Bologna 1,31 punti (=)

Sassuolo 1,28 punti (=)

Cagliari 1,28 punti (=)

Fiorentina 1,15 punti (=)

Torino 1,08 punti (+1)

Udinese 1,08 punti (-1)

Sampdoria 1,04 punti (-1)

Genoa 0,96 punti (=)

Lecce 0,96 punti (=)

Spal 0,69 punti (=)

Brescia 0,62 punti (=)

(Fonte: Calcio e Finanza)