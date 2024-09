Il giorno dopo la vittoria dell'Italia contro Israele, il Corriere dello Sport analizza la prestazione dei singoli. Per il quotidiano il migliore in campo è stato Davide Frattesi, voto 7,5 per il centrocampista dell'Inter. "La sua 7ª rete in azzurro la imbastisce lui, poi si butta fra gli spazi e raccoglie i frutti. E’ il capocannoniere della gestione Spalletti (6 reti), come non importa: l’importante - anche di petto - è buttarla dentro. Da applausi il pallone rubato dal quale parte l’azione del 2-0".