Bastoni impressionante: “Fa il veterano in faccia a Lewandowski. Ormai è difficile che…”

Alessandro Bastoni senza paura, senza alcun timore reverenziale nei confronti del centravanti più letale d’Europa. Robert Lewandowski non ha praticamente toccato palla nel confronto con il centrale interista, sempre più leader con Antonio Conte e sempre più proiettato verso l’Italia maggiore.

Una prestazione da 7,5 per la Gazzetta dello Sport, che commenta entusiasta.

“Il futuro adesso. Giocate da veterano contro Lewandowski, un po’ giù ma sempre il boss. Non perde il colpo e si permette l’impostazione. Difficile che torni in Under 21”, sentenzia la Rosea.