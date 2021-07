Italia, Bonucci: “Continuiamo a sognare con i piedi per terra. Primo tempo dominato”

Le parole del difensore azzurro dopo la vittoria che ha garantito alla nazionale l'accesso alla semifinale

Leonardo Bonucci, intervenuto ai microfoni di Rai Sport, ha commentato la vittoria dell'Italia contro il Belgio. Queste le sue parole al triplice fischio: "Era una partita difficilissima. Sapevamo la qualità che avevano davanti e le difficoltà che potevano crearci in ripartenza. Nel primo tempo abbiamo dominato, poi un rigore un po' dubbio li ha rimessi in carreggiata e nel secondo tempo siamo stati bravissimi. Il cuore di questo gruppo è grande, continuiamo a sognare con i piedi per terra. La Spagna è una grandissima squadra, ma noi abbiamo cominciato questo Europeo con un sogno nel cassetto. Mancano due partite, la prossima è la più difficile perché la Spagna gioca come il Belgio: ci sarà da recuperare le energie e dare il 110%. Spinazzola? Ha fatto un grandissimo europeo, chi lo sostituirà farà altrettanto".