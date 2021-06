Italia, elogi per Bastoni. GdS: “Bale con lui non ne prende una”

Ottima prestazione ieri del difensore nerazzurro nell'ultimo match della fase a gironi dell'Europeo

La Gazzetta dello Sport di oggi sottolinea la grande prova di Alessandro Bastoni in Italia-Galles. Il difensore dell'Inter è stato praticamente perfetto su Bale, tanto da guadagnarsi un 7 pieno in pagella: "Bale ricorderà a lungo quel ragazzino che non gliene ha fatta prendere una (di testa, su azione). Il futuro è adesso. Chiello, recupera tranquillo".