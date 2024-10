Federico Dimarco sempre più leader all'Inter e ora anche in Nazionale. E il retroscena raccontato da Rai Sport dice tutto: l'esterno ha infatti incoraggiato a suo modo il giovane Pisilli nel momento del suo ingresso in campo, debutto assoluto in azzurro. Riporta l'emittente: "Quando Pisilli è stato chiamato da Spalletti per entrare, Dimarco si è alzato, l'ha abbracciato foertissimo e gli ha detto "vai vai, sei fortissimo, dai che ce la fai".