Italia, tampone in più ad alcuni giocatori dopo i positivi all’Inter: “Per i casi a rischio”

Un tampone in più rispetto ai quattro previsti in otto giorni per alcuni azzurri in ritiro a Coverciano. Ad annunciarlo il responsabile medico della Nazionale Andrea Ferretti in seguito ai casi emersi in questi giorni nell’Inter e non solo.

”Venendo a conoscenza dei casi in alcuni club ci e’ venuto incontro il protocollo della Figc e abbiamo effettuato un controllo in piu’ su quei giocatori che potevano essere a rischio e anche qualche membro dello staff rispetto a quanto previsto da quello della Uefa – ha spiegato Ferretti – E proprio per questo quella di oggi era una giornata importante”. I risultati al momento hanno fatto tirare un sospiro di sollievo.