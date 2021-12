Marotta e Ausilio vogliono l’ItalInter: “Già puntati questi 3 nomi strategici”

Marotta e Ausilio vogliono dare a Inzaghi una rosa sempre più italiana e giovane, requisiti necessari per continuare sulla strada tracciata

Vincere per continuare ad avere appeal e attirare nuovi talenti. E' questo il mantra recitato in casa Inter, con la dirigenza nerazzurra che resta vigile sul mercato nonostante le difficoltà economiche del momento e della proprietà. Scrive in merito La Gazzetta dello Sport: "In attesa di capire se saranno necessari nuovi sacrifici estivi, i nerazzurri pensano comunque al calciomercato che sarà: Marotta e Ausilio vogliono dare a Inzaghi una rosa sempre più italiana e giovane, requisiti necessari per continuare sulla strada tracciata. Non a caso è tesissimo il filo col Sassuolo, bottega migliore per i nostri ragazzi: davanti uno tra Scamacca e Raspadori e in mezzo Frattesi sono a obiettivi strategici dell’Inter del futuro. Lo sono a prescindere, figurarsi se la squadra sarà di nuovo scudettata".