Jacobelli: “Sirene juventine insistenti? Marotta ha i tappi nelle orecchie”

La Juventus ha rimesso gli occhi su Beppe Marotta. Sembra ormai una certezza, così come, però, anche la volontà dell'amministratore delegato dell'Inter di restare a Milano e onorare il suo contratto con il club nerazzurro.

Lo ha ribadito più volte a microfoni spenti e lo conferma anche Xavier Jacobelli nel suo editoriale per il Corriere dello Sport di oggi. "Le sirene juventine suonano sempre più insistentemente da Torino, destinatario Marotta. Che, per ora si è messo i tappi nelle orecchie. Per ora", si legge.