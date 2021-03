Jiangsu, stipendi non pagati: membri dello staff citano in giudizio Suning

Le difficoltà economiche di Suning e lo scioglimento dello Jiangsu campione di Cina in carica fanno sentire i loro primi effetti

Le difficoltà economiche di Suning e lo scioglimento dello Jiangsu campione di Cina in carica fanno sentire i loro primi effetti. Come riportato da Titan Sports Plus, infatti, alcuni membri dello staff tecnico (esclusi giocatori e allenatori) avrebbero incaricato uno studio legale di Nanchino di citare in giudizio la proprietà del club per gli stipendi non pagati.