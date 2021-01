Jiangsu in difficoltà: ultimi 3 stipendi non pagati e mancano 2,5 mln promessi da Suning

Il Jiangsu Suning, campione di Cina in carica, è in difficoltà economica: i problemi di Suning non impattano solo l’Inter ma anche il club nazionale. Secondo quanto riferisce Titan Sports Plus, infatti, gli ultimi 3 stipendi del 2020 dei giocatori non sono stati ancora saldati e così anche i diritti di immagine degli stessi giocatori per l’anno appena concluso.

Ma i problemi di Suning sono aumentati con la vittoria del titolo nazionale da parte del Jiangsu: il bonus “scudetto”, pari a 2,55 milioni di euro, non è stato ancora versato. Problemi di liquidità che, quindi, non riguardano solo l’Inter ma tutta la galassia Suning.