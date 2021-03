Joao Mario, l’Inter fissa il prezzo: servono 10 milioni, lo Sporting ha un piano

Il club portoghese intende riscattare il centrocampista, sotto contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2022

Fabio Alampi

La positiva stagione di Joao Mario con la maglia dello Sporting Lisbona ha convinto la dirigenza lusitana: tra gli obiettivi del prossimo mercato estivo c'è quello di riscattare il centrocampista portoghese, attualmente in prestito dall'Inter. Una volontà pienamente condivisa dal giocatore, completamente rinato nel club che lo ha cresciuto dopo anni difficili, così come dai nerazzurri, che da tempo non lo ritengono più parte del progetto.

L'Inter fissa il prezzo

Secondo il quotidiano portoghese O Jogo, l'Inter avrebbe fissato il prezzo per il riscatto di Joao Mario: servono 10 milioni di euro. Una cifra molto lontana dai 40 più 5 di bonus sborsati nell'estate del 2016 per portarlo a Milano, ma che permetterebbe ai nerazzurri di non registrare a bilancio una minusvalenza. Le parti sono da tempo al lavoro per trovare un accordo, con la promessa di raggiungere un'intesa entro la fine della stagione: i 10 milioni richiesti non rappresenterebbero un ostacolo insormontabile per lo Sporting Lisbona, purchè i nerazzurri accettino un pagamento a rate. I portoghesi, comunque, proveranno a chiedere uno sconto.

Ostacolo ingaggio

Il problema principale per lo Sporting riguarda l'ingaggio di Joao Mario, che attualmente guadagna 2,7 milioni di euro a stagione (con i portoghesi che, ad oggi, partecipano al pagamento di un solo milione): troppo per le disponibilità economiche dei lusitani che, tuttavia, avrebbero già pronta una proposta per aggirare questo ostacolo. L'idea dei Leões è quella di proporre al giocatore (vincolato fino al 30 giugno 2022 con l'Inter) un contratto di almeno 4 anni con ingaggio più ridotto e spalmato, oltre a un premio da corrispondere al momento della firma. Quel che è certo è che Joao Mario non ha alcuna intenzione di tornare in Italia, dove sente di non essere stato trattato bene, e in un campionato, la Serie A, che poco si adatta alle sue qualità.