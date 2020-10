Joao Mario: “Sensazioni fantastiche, qui davvero felice. Torno più maturo ed esperto”

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dello Sporting CP, il nuovo centrocampista del club portoghese Joao Mario, arrivato in prestito dall’Inter, ha parlato così del suo ritorno in biancoverde: “Le sensazioni sono fantastiche. Ho sempre voluto tornare dove sono stato bene, dove ero felice e dove voglio essere di nuovo felice. Per me è un grande onore tornare in questa società che conosco bene. Sono qui per aiutare. Sono stato davvero felice qui. Torno anche perché ho uno stretto rapporto con il presidente, che mi ha convinto e ha fatto un grande sforzo per prendere questa decisione.

Torno in una casa che conosco bene, conosco bene anche le persone: voglio tornare a giocare il mio miglior calcio. Non ho dubbi sul fatto che mi adatterò molto bene perché mi identifico molto con il progetto. Sono più maturo ed esperto. Ho lasciato lo Sporting CP molto giovane. Sono passati quattro anni dove ho imparato molto. Ho avuto un processo di conoscenza diverso in altri paesi. Il 17? Credo sempre che ciò che va bene non si debba cambiare. Mi piace molto questo numero. Ho provato ad averlo in altre squadre, ma non è stato possibile. Il fatto che sia disponibile in questo momento nella rosa dello Sporting CP è un segno. Sono molto orgoglioso di tornare a indossare 17 con la maglia dello Sporting CP”.